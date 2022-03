V letu 2020 za 17 odstotkov več smrti kot leto prej in manj običajnih poškodb pri delu

Ljubljana, 19. marca - Leta 2020 je umrlo 3428 oziroma 17 odstotkov prebivalcev več kot leto prej, vodilne vzroke za smrt pa so predstavljali bolezni srca in ožilja, rakava obolenja ter infekcijske in nalezljive bolezni, zlasti covid-19. Okužbe s to boleznijo so vplivale tudi na porast prijav poškodb na delovnem mestu, kažejo podatki nove zdravstvene publikacije NIJZ.