Osnutek programa stranke Naša prihodnost v javno razpravo

Ljubljana, 15. marca - V stranki Naša prihodnost pod vodstvom Ivana Galeta so v javno razpravo poslali osnutek programa. Med drugim v njem izpostavljajo pravno in socialno državo, transparentnost, svobodo govora in nov medijski zakon, samooskrbo na vseh nivojih, strokovnost in sposobnost posameznih kadrov ter reorganizacijo in dostopnost zdravstva.