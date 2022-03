V OMV Slovenija največ povpraševanja po gorivih pričakujejo na obmejnih in tranzitnih servisih

Koper, 15. marca - V družbi OMV Slovenija, drugem največjem naftnem trgovcu v državi, v odzivu na vladno odločitev za enomesečno regulacijo cen pogonskih goriv poudarjajo, da poslujejo v zelo zaostrenih pogojih na nabavni in prodajni strani in da si prizadevajo zagotoviti nemoteno oskrbo. Največ povpraševanja pričakujejo na obmejnih in tranzitnih servisih.