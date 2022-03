Obnova Metropolitanskega muzeja v rokah mehiške arhitektke Fridi Escobedo

New York, 15. marca - Razširitev in prenovo slovitega Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku so prvič zaupali ženski, in sicer mehiški arhitektki Fridi Escobedo. Arhitektka, ki je doslej delovala predvsem v Mehiki in Veliki Britaniji ter na Portugalskem, naj bi prevzela prenovo razstavnih prostorov za moderno in sodobno umetnost, so sporočili iz muzeja.