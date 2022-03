Avstrijska javna televizija z novo manjšinsko oddajo

Oddaja, ki jo bodo pripravili v ORF Gradiščanska, bo prinašala prispevke v hrvaškem, slovenskem, madžarskem, romskem, češkem in slovaškem jeziku z nemškimi podnapisi. Naslov oddaje, voditelji in čas oddaje še niso določeni, poroča ORF na spletni strani.

Direktor ORF Gradiščanska Werner Herics je izrazil veselje, da bo ORF na tak način razširila svojo ponudbo za avstrijske narodne skupnosti. Predstavnik manjšin v svetu gledalcev ORF Joži Buranits je izpostavil, da se pod vodstvom novega generalnega direktorja ORF uresničuje dolgoletna zahteva manjšin v Avstriji.

V Avstriji živi šest avtohtonih narodnih skupnosti, poleg Slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem so to še Hrvati in Romi na Gradiščanskem, Madžari na Gradiščanskem in Dunaju ter Čehi in Slovaki na Dunaju.