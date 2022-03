Janša Ukrajini: Hvala, ker branite temeljne evropske vrednote

Kijev, 15. marca - Premier Janez Janša je danes na Twitterju sporočil, da želijo skupaj s premierjem Poljske in Češke, Mateuszom Morawieckim in Petrom Fialom z današnjim obiskom v Kijevu prinesti Ukrajini sporočilo, da je evropska država in da bo kmalu na poti v EU. Ob tem se je zahvalil Ukrajini, ker brani Evropo in temeljne evropske vrednote.