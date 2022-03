V Velenju podpisali sporazum o povezovanju sektorjev ogrevanja in hlajenja z elektroenergetskim sektorjem

Velenje, 15. marca - Velenjski župan Peter Dermol, njegov šoštanjski kolega Darko Menih in direktor področja za strateške inovacije v Elesu Uroš Salobir so danes v Velenju podpisali sporazum o povezovanja sektorjev ogrevanja in hlajenja z elektroenergetskim sektorjem. Kot je dejal Dermol, gre za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.