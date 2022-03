Vlada na pobudo ministra Simonitija podelila sedem izjemnih pokojnin

Ljubljana, 15. marca - Vlada je na pobudo ministra za kulturo Vaska Simonitija podelila sedem starostnih pokojnin za posebne zasluge na področju kulture. Prejemniki pokojnine v obdobju 2021-2022 so slikar Kostja Gatnik, književniki Aleš Berger, Milan Dekleva, Milan Jesih in Niko Grafenauer, filmski režiser Karpo Godina ter balerina in igralka Mateja Rebolj.