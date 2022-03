V sojenju Valantu in Strajnarju zaslišali nekdanjo članico uprave Zvona Ena Holdinga

Koper, 15. marca - V sojenju Stanislavu Valantu in Franciju Strajnarju zaradi domnevno škodljivega posla z delnicami Save, ki so ga pred dobrim desetletjem sklenili Hoteli Bernardin, je danes pričala bivša članica uprave Zvona Ena Holdinga Mateja Vidnar Stiplovšek. Ta je večkrat ponovila, da je bila le operativka in da je odločitve o poslih sprejemal Simon Zdolšek.