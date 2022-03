Tedenski pregled - svet od 18. do 24. 3.

Ljubljana, 25. marca - Vojna v Ukrajini je vstopila v peti teden. Ruske sile vse bolj uničujejo civilne objekte. Mesto Mariupolj je praktično zravnano z zemljo. Voditelji Nata, EU in G7 so se konec tedna sestali na vrhu v Bruslju in usklajevali ukrepe proti Rusiji ter za pomoč Ukrajini, kjer je medtem svoje domove morala zapustiti že četrtina vsega prebivalstva.