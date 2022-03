Prevozniki zadovoljni z regulacijo cen pogonskih goriv

Ljubljana, 15. marca - Prevozniki so zadovoljni z odločitvijo vlade, da začasno regulira cene pogonskih goriv. Cene pogonskega goriva, ki so se od začetka leta zvišale za slabo tretjino, so namreč za prevozniška podjetja predstavljale rekordnih 30 odstotkov v strukturi vseh stroškov, je za STA povedal direktor Združenja za promet pri GZS Robert Sever.