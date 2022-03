Morawiecki, Fiala in Janša na poti v Kijev z vlakom prečkali poljsko-ukrajinsko mejo

Kijev, 15. marca - Premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša so na poti v Kijev na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim z vlakom že prečkali poljsko-ukrajinsko mejo, je za agencijo Reuters potrdil svetovalec poljskega premierja.