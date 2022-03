Na Hrvaškem prek Facebooka organizirali ponudbo del za ukrajinske begunce

Zagreb, 15. marca - Na Hrvaškem so na Facebooku ob začetku vojne v Ukrajini ustanovili javno skupino S.O.S. Ukrajina, ki ima danes že skoraj 24.000 članov. Facebook stran deluje kot "glavna točka zbiranja in organiziranja" pomoči ukrajinskim beguncem, njeni uporabniki pa so Ukrajincem poleg namestitve in humanitarne pomoči začeli ponujati tudi delo.