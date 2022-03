Župan Kijeva zaradi ruskih napadov uvedel 36-urno policijsko uro

Kijev, 15. marca - Župan Kijeva Vitalij Kličko je danes zaradi hudih bojev v ukrajinski prestolnici razglasil policijsko uro za dan in pol, ko prebivalci ne bodo smeli zapuščati svojih stanovanj, ampak naj bi si poiskali zatočišče v zakloniščih. Policijska ura bo veljala danes od 20. ure po lokalnem času do četrtka do 7. ure, poročajo tuje tiskovne agencije.