Prometnoinformacijski center že 16 let obvešča o stanju na državnih cestah

Ljubljana, 15. marca - Prometnoinformacijski center za državne ceste, ki sta ga ustanovila direkcija za infrastrukturo in Dars, že 16 let obvešča o stanju in prevoznosti vseh državnih cest. Doslej je uporabnikom in medijem posredoval več kot 550.000 dogodkov na državnem cestnem omrežju; v povprečju to pomeni 34.451 dogodkov na leto, 2870 na mesec in več kot 90 na dan.