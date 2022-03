Kranj dobil sredstva za ureditev površin med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

Kranj, 15. marca - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je prejšnji teden odobrila finančno podporo ureditvi površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v Kranju. Dela na 440.000 evrov vrednem projektu bodo predvidoma stekla poleti in bodo končana do konca leta.