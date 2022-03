Epidemija kočevskemu podjetju Recinko povzročila precej težav, a so napovedi optimistične

Kočevje, 15. marca - Kočevsko podjetje Recinko, v katerem je več kot polovica zaposlenih invalidov, je epidemija koronavirusa precej prizadela. Pred epidemijo so vsa leta beležili dobiček, predlani in lani pa so prvič zabeležili izgubo. A so po besedah direktorja Branka Južniča napovedi za prihodnje poslovanje optimistične.