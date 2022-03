Gradbeni stroški za nova stanovanja lani višji za desetino

Ljubljana, 15. marca - Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili lani za 10,7 odstotka višji kot predlani. Pri tem so se stroški materiala zvišali bolj kot stroški dela. V zadnjem četrtletju lani so se na ravni trimesečja znižali, kar je bilo prvo znižanje v lanskem letu, je danes objavil državni statistični urad.