Na dogodku AmCham Slovenija o pomenu trdnega institucionalnega okvira za gospodarsko uspešnost

Ljubljana, 15. marca - Robusten in predvidljiv pravno-institucionalni okvir z delujočo pravno državo je predpogoj za gospodarsko uspešnost držav in njihovo privlačnost za vlaganja in talente, je bilo eno od sporočil današnjega dogodka AmCham Slovenija v Ljubljani. Slišati je bilo tudi pozive k ukrepom za okrepitev domačih zasebnih naložb in akumulacije domačega kapitala.