Osemnajsterica slovenskih rokometnih reprezentantov odpotovala v Padovo

Izola, 15. marca - Slovenski rokometaši v sredo ob 18.30 v Padovi proti Italiji začenjajo nastope v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2023. Izmed 21 razpoložljivih rokometašev je selektor Uroš Zorman na pot popeljal osemnajsterico. Doma so ostali Darko Cingesar, Matic Grošelj in Uroš Miličević, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.