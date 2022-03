Banke projekt gradnje omrežja na podeželju Rune podprle s 130 milijoni evrov

Ljubljana, 15. marca - Projekt Rune, v okviru katerega na podeželskih območjih Slovenije in v delih Hrvaške gradijo širokopasovno optično omrežje, so s 130 milijonov evrov vložka podprle štiri večje evropske banke, so danes sporočili iz družbe Rune Enia, ki vodi projekt v Sloveniji. V obeh državah so doslej z omrežjem pokrili 90.000 naslovov.