Sindikalne centrale pozivajo k zvišanju zneskov prehrane in prevoza na delo

Ljubljana, 15. marca - Reprezentativne sindikalne centrale so na vlado in ministrstvo za delo naslovile pobudo za uskladitev zneskov, določenih v uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, med drugim neobdavčenega zneska prehrane med delom za 29,2 odstotka, neobdavčenega zneska povračila stroškov prevoza na delo pa najmanj za 24,5 odstotka.