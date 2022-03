Ljubljana, 15. marca - Premierji Slovenije, Poljske in Češke, Janez Janša, Mateusz Morawiecki in Petr Fiala bodo danes kot predstavniki Evropskega sveta obiskali Kijev, kjer se bodo srečali s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim in predsednikom vlade Ukrajine Denisom Šmihalom, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.