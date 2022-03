Cene nafte se še naprej znižujejo

Singapur, 15. marca - Cene nafte so se danes še povečale občutne padce iz prejšnjega dne. 159-litrski sod teksaške nafte je zjutraj po evropskem času stal manj kot 100 ameriških dolarjev. Znižanje cen je posledica novih pogovorov med Rusijo in Ukrajino, ki so med vlagatelji vzbudili upanje glede reševanja konflikta med državama, poroča nemška tiskovna agencija dpa.