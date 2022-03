Latinska Amerika v valu nogometnega nasilja

Sao Paulo, 15. marca - Nogomet v Srednji in Južni Ameriki v zadnjem obdobju doživlja val nasilja, ki uhaja izpod nadzora. V zadnjih dneh je posebej izstopal masovni pretep 5. marca v Mehiki, v katerem je bilo 26 težje ranjenih in 14 aretiranih. Posebno pozornost je incident dobil tudi zaradi dejstva, da bo Mehika leta 2026 z ZDA in Kanado gostila svetovno prvenstvo.