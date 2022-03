Kitajski zunanji minister zatrdil, da Kitajska ni del ukrajinskega konflikta

Peking, 15. marca - Kitajski zunanji minister Wang Yi je opozoril, da Peking ni udeleženec v vojni v Ukrajini in si zato ne želi, da bi sankcije Zahoda vplivale na Kitajsko. Poudaril je še, da vlada načelno nasprotuje sankcijam in da ima Kitajska pravico braniti svoje interese in pravice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.