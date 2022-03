Nadal ob porazih Medvedjeva in Cicipasa prvi favorit

Indian Wells, 15. marca - Španec Rafael Nadal to sezono še naprej niza dobre predstave in je za zdaj letos še nepremagan. Na mastersu v Indian Wellsu je s 17. zmago letos, s 7:5, 6:3 je v tretjem krogu premagal Britanca Dana Evansa, ob porazih prvega in petega nosilca Rusa Danila Medvedjeva in Grka Stefanosa Cicipasa na dobri poti do nove lovorike.