Trije goli Crousa za zmago Arizone

Ottawa, 15. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila ponoči na sporedu le ena tekma. Ottawa Senators so gostili Arizona Coyotes in izgubili s 3:5. Junak tekme je bil Lawson Crouse, ki je dosegel tri gole - enega z igralcem več, enega z igralcem manj in enega ob enakem številu igralcev na ledu.