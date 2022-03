Newyorške borze končale neenotno

New York, 14. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vrednost delnic je padla kljub upanju vlagateljev na napredek v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, prav tako pa so padle cene nafte zaradi izbruhov okužb z novim koronavirusom na Kitajskem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.