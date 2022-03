Primorske novice o neuspeli investiciji v zaselku Krog (15. 3.)

Koper, 14. marca - Alenka Penjak v komentarju Utopija, ki se imenuješ Krog piše o neuspeli investiciji v zaselku Krog, naselbinski kulturni dediščini. Piranska občina je v zaselku začela investicijo, ki pa je ni speljala do konca in kot piše avtorica, se investicija ruši sama vase, kar po njenem mnenju nakazuje na brezbrižnost politike do kulturne dediščine.