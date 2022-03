Finance o negotovostih pri črpanju subvencij (15. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Teja Grapulin v komentarju Denarja bo veliko, a tudi tveganj in neznank piše o subvencijah in negotovosti pri njihovem črpanju. Avtorica opozarja, da so subvencije resda namenjene pomoči pri premagovanju posledic koronakrize in odpornosti proti novim krizam, a hkrati prinašajo veliko izzivov in negotovosti, zahtevna je že sama prijava na razpis.