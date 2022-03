Več kot 70 evropskih gledališč v podporo ukrajinskim umetnikom

Berlin, 15. marca - Več kot 70 gledališč in kulturnih ustanov nemškogovorečega prostora je s skupno izjavo podprlo ukrajinske gledališke umetnike. Gledališča in kulturne ustanove iz Nemčije, Avstrije, Švice in Lihtenštajna so izjavo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa posredovale tudi ukrajinskemu ministrstvu za kulturo.