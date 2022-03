Evropske borze na račun pogajanj med Moskvo in Kijevom z občutnimi skoki; evro gor, nafta dol

Frankfurt, 14. marca - Evropske borze so današnje trgovanje sklenile z občutnimi skoki. Indekse je navzgor potisnilo upanje, da bodo mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino prinesla napredek. Cene nafte so se medtem znižale, analitiki pa so padec pripisali novici o zaprtju kitajskega tehnološkega vozlišča Shenzhen, ki je posledica pandemije covida-19. Evro pridobiva.