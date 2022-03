Dragoceni rokopisi iz Timbuktuja poslej tudi na spletu

Bamako, 15. marca - Arabski rokopisi iz puščavskega mesta Timbuktu v Maliju na zahodu Afrike, najstarejši so iz 12. stoletja, so poslej dostopni tudi na spletu. Rokopisom je leta 2012 grozilo, da jih bodo uničili islamistični skrajneži, a so jih prehiteli domačini in okoli 285.000 rokopisov skrivoma odnesli v 100 kilometrov oddaljeno malijsko prestolnico Bamako.