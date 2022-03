Evropski revizorji bodo preučili shemo Sure

Luxembourg, 14. marca - Evropsko računsko sodišče pripravlja revizijo, da bi ugotovilo, ali se je Evropska komisija z instrumentom Sure uspešno odzvala na tveganje brezposelnosti, povezano s pandemijo covida-19, ki je obstajalo v EU. Med drugim bodo preverjali, ali so bili ukrepi komisije pravočasni in primerni, so sporočili iz Evropskega računskega sodišča.