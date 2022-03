Poljski zunanji minister v Varnostnem svetu ZN ostro kritiziral Rusijo

New York, 14. marca - Predsedujoči Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), poljski zunanji minister Zbigniew Rau je danes v Varnostnem svetu ZN ostro kritiziral Rusijo. Rusko invazijo na Ukrajino je označil za "strateški in taktičen neuspeh", zaradi česar naj bi Moskva sedaj začela napadati civilne cilje. To je Rau označil za državni terorizem.