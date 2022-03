Novomeška občina objavila razpis za najem neprofitnih stanovanj

Novo mesto, 14. marca - Mestna občina Novo mesto je objavila javni razpis za dodelitev desetih neprofitnih stanovanj v najem. Stanovanja so namenjena polnoletnim prosilcem z določeno višino mesečnega dohodka in prebivališčem v mestni občini. Prijave bodo sprejemali do vključno 11. aprila, obravnava popolnih vlog pa bo potekala predvidoma do poletja.