Znana ženska teniška reprezentanca za pokal Billie Jean King

Ljubljana, 14. marca - Selektor ženske teniške reprezentance Andrej Kraševec je objavil seznam reprezentantk, ki bodo Slovenijo zastopale v prvi evroafriški skupini pokala Billie Jean King. Tekmovanje bo med 11. in 16. aprilom v Turčiji, Slovenijo pa bodo zastopale Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Živa Falkner, Pia Lovrič in Lara Smejkal, so sporočili s Tenisa Slovenije.