Predsednik ustavnega sodišča in varuh človekovih pravic za večjo odzivnost drugih vej oblasti

Ljubljana, 14. marca - Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto se je v ponedeljek srečal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Sogovornika sta se strinjala, da je zaskrbljujoče, ko se odločbe ustavnega sodišča in mnenja varuha človekovih pravic v praksi uveljavlja prepočasi, in se zavzela za večjo odzivnost drugih vej oblasti, so sporočili pri varuhu.