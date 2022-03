Protestniki zasedli londonski dvorec ruskega oligarha

London, 14. marca - Člani britanske anarhistične skupine so danes vdrli v dvorec v osrednjem delu Londona, ki naj bi pripadal ruskemu oligarhu Olegu Deripaski, proti kateremu je britanska vlada uvedla sankcije v povezavi z rusko invazijo na Ukrajino. S svojo akcijo so želeli izraziti podporo ukrajinskim beguncem in bili obenem kritični do vladnega izvajanja sankcij.