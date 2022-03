Pahor položil venec ob obletnici prve smrti osebe s covidom-19

Ljubljana, 14. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes, na dan, ko je minilo dve leti od prve smrti osebe s covidom-19 v Sloveniji, v parku Mihe Potočnika na ljubljanskih Žalah položil venec k spominski vrbi. Ta je bila lani posajena kot simbol žalovanja in sočutja do svojcev preminulih zaradi covida-19, so spomnili v predsednikovem uradu.