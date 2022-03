Na severu Etiopije ogrožena tamkajšnja kulturna dediščina

Adis Abeba, 14. marca - Etiopija poseduje bogato kulturno dediščino verskih artefaktov, ki so stari več stoletij. Zaradi spopadov med etiopsko vojsko in oboroženci v regiji Tigray na severu države so se pojavile bojazni, da so bili številni predmeti ukradeni. Na spletu se pod ceno že prodajajo etiopske starine, med katerimi naj bi bile tudi stare pravoslavne biblije.