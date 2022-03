Umrl nekdanji avstrijski podkancler Busek, ki je veljal za prijatelja Slovenije

Dunaj, 14. marca - V 81. letu starosti je umrl nekdanji avstrijski podkancler Erhard Busek, ki je veljal za dobrega poznavalca razmer v Jugovzhodni Evropi in bil zagovornik članstva Slovenije v EU. Na njegovo smrt so se odzvali tudi nekateri slovenski politiki, ki so ga označili za prijatelja Slovenije in vizionarja.