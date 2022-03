Med letos načrtovanimi investicijami v SV tudi nadgradnja helikopterjev

Ljubljana, 14. marca - Med načrtovanimi investicijami v oborožitev in opremo Slovenske vojske v tem letu so poleg nakupa transportnega letala tudi nadgradnja helikopterjev Cougar in Bell 412, nakup novih srednje težkih helikopterjev, nakup vozil 8x8 tipa boxer, nakup tovornih vozil ter premestljivih komunikacijsko-informacijskih sistemov in kopenskih senzorjev.