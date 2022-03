Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor za več kot pol odstotka

Ljubljana, 14. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,64 odstotka. Z najvišjo rastjo, za približno dva odstotka, se lahko pohvalijo delnice obeh zavarovalnic ter Cinkarne Celje, nadpovprečno so se podražile tudi delnice Krke. Pocenile so se le delnice Luke Koper in Petrola. Skupni promet znaša 2,6 milijona evrov.