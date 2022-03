Newyorške borze začele v zelenem

New York, 14. marca - Newyorške borze so prvi trgovalni dan novega tedna začele v zelenem. Med vlagatelji vlada optimizem, da bosta Ukrajina in Rusija uspešno napredovali s pogovori o prenehanju vojne, vseeno pa vlagatelji ostajajo nekoliko previdni, saj pričakujejo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve ta teden dvignila obrestne mere.