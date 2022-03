Danes pogovor Kustečeve s šolskimi sindikati; Sviz pričakuje razreševanje stavkovnih zahtev

Ljubljana, 15. marca - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je danes sindikate vzgoje in izobraževanja ter visokega šolstva povabila na delovni pogovor o "odprtih vprašanjih" in možnih rešitvah plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi jih uveljavili po volitvah. Medtem v Svizu pričakujejo pogovor in dogovor o razrešitvi stavkovnih zahtev.