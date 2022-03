Saje novi predsednik Slovenske škofovske konference

Žalec, 14. marca - Člani Slovenske škofovske konference (SŠK) so danes v Vrbju pri Žalcu izvolili novega predsednika in podpredsednika. Novi predsednik SŠK je postal novomeški škof Andrej Saje, podpredsednik pa murskosoboški škof Peter Štumpf. Saje bo funkcijo predsednika SŠK začel opravljati 24. marca za dobo petih let, so sporočili iz SŠK.