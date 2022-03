V središču Ajdovščine odprtih več gradbišč

Ajdovščina, 15. marca - V Ajdovščini je v teh dneh odprtih več gradbišč. Začela se je prenova mestne tržnice, prenovo so začeli na Rustjevi hiši, prenavljajo pa tudi cesto skozi mesto, kjer gradijo kolesarske steze. Gradbišča so tudi v drugih delih mesta predvsem zaradi gradnje stanovanjskih sosesk in na območjih poslovnih con.