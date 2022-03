V Trstu na ogled pisano, kaotično in vitalno vesolje Fride Kahlo

Trst, 14. marca - K potovanju v "pisano, kaotično in vitalno vesolje" mehiške slikarke Fride Kahlo vabi razstava z naslovom Frida Kahlo. Il Caos Dentro, ki je do 23. julija na ogled v tržaškem Salone degli Incanti. Slike, litografije, fotografije, pisma in multimedijske instalacije dajejo vpogled v senzibilnost in večplastno osebnost mehiške umetnice.